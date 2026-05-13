Idea forte per la mediana: si segue un centrocampista del Wolfsburg

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In Serie A, oltre al Napoli, c’è anche il Como sulle sue tracce

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli continua a muoversi sul mercato e tra i nomi finiti nel mirino azzurro spunta quello di Lovro Majer, centrocampista del Wolfsburg. Il nazionale croato sarebbe destinato a lasciare il club tedesco al termine della stagione e avrebbe attirato l’interesse di diverse società europee.

In Serie A, oltre al Napoli, c’è anche il Como sulle sue tracce. Il club lombardo potrebbe però intensificare i contatti grazie ai rapporti con l’agente del giocatore, procuratore anche di Morata e Smolcic, entrambi già protagonisti dell’avventura biancoblù. Su Majer restano vigili inoltre Ajax, Eintracht Francoforte e Villarreal.