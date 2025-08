Caos Lookman-Atalanta, Cds: "Il Napoli l'ha corteggiato e resta vigile"

Ademola Lookman non è il tipo da accettare un no come risposta e così ieri pomeriggio, quando è stato informato della mail che l’Atalanta aveva inviato all’Inter, ha reagito di pancia e ha piazzato un bel casino social, scrive il Corriere dello Sport in merito alle foto cancellate da Instagram, anche quelle del trionfo in Europa League con i bergamaschi. E' il giallo dell'estate: Lookman va palesemente in rottura, si vedeva già all'Inter, pur essendo stato corteggiato a lungo dal Napoli

"che si era mosso per primo e che tuttora resta vigile sull’evoluzione della vicenda. L’attaccante nigeriano fidava su una promessa ricevuta nei mesi scorsi, quella di essere liberato per una cifra “sostenibile”, anche in considerazione di un contratto che scade nel 2027: si parla di 35, 40 milioni di euro", riferisce il quotidiano sportivo. Ed invece no a 42mln + 3 di bonus e la risposta "Grazie per esservi interessati a un nostro giocatore" viene interpretata dall'Inter in maniera categoria: "Lo considerano incedibile" visto che l’Atalanta continua a non fissare un prezzo. Senza dare un prezzo, impossibile trattare: "E questo vale per l’Inter come per il Napoli, che si debba andare oltre i 50 milioni, provando a indovinare la cifra esatta come in una puntata di Ok, il prezzo è giusto".