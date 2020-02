Caos Multe, primo round al Napoli: ricusazione respinta e resta lo spettro dei danni d'immagine

C'è il campo, e da lì non si scappa perché dinnanzi al Napoli c'è un tour de force decisivo tra campionato e soprattutto Champions League e Coppa Italia. E poi ci sono le questioni extra-campo, dovute ad un passato che tutto sommato è ancora abbastanza vicino nel tempo, sebbene in casa Napoli sia stato tutto rivoluzionato, a cominciare dall'allenatore. Quelle questioni lì sono in mano ai legali, ma secondo La Gazzetta dello Sport si ripercuotono anche sul quotidiano dei giocatori e di Gattuso. Ed è di Aurelio De Laurentiis il primo round. La Rosea riporta un primo aggiornamento a tre mesi dal caos post-Salisburgo, l'ammutinamento e le multe decise dalla società:

"Il giudice Arduino Buttafoco ha respinto l’istanza presentata da sei calciatori (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski) attraverso i legali Rigo, Stropparo e Diana, che intendevano ricusare Bruno Piacci, l’arbitro nominato dal Napoli per i 24 collegi che dovranno formarsi. [...]

[...] La decisione spetterà ai tribunali competenti di Napoli (per le multe superiori ai 50 mila euro, 16 collegi)) e Roma (quelle sotto la cifra suddetta, i rimanenti 8). Insomma ci saranno altri round e sullo sfondo rimane l’incubo dei giocatori: la causa civile che De Laurentiis intende far partire dopo la definizione delle multe «per danni di immagine»".