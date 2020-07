CdS - Allarme Covid-19 a Barcellona: la Uefa ha pronto il Piano B per la sfida col Napoli

Sale la preoccupazione dopo gli altri 755 positivi nell'area metropolitana di Barcellona. L'albergo del Napoli è pronto e prenotato, così come i due voli charter di andata e ritorno, ma l'ansia c'è, e dunque esiste un piano B: se il virus dovesse continuare a circolare, allora la partita - si legge sul Corriere dello Sport - potrebbe disputarsi altrove, ovvero a Lisbona, già sede delle final eight. Ci sono due stadi a disposizione e si potrebbe cominciare già dagli ottavi, da Barcellona-Napoli, ma solo in caso di emergenza.