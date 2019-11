CdS annuncia: "L'Inter ha in mano Mertens per luglio! Pronto biennale con aumento d'ingaggio"

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e mai come adesso il rinnovo sembra essere lontanissimo. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il futuro dell'attaccante belga potrebbe essere all'Inter. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe in mano l'ex PSV per la prossima estate, quando sarà libero dai vincoli che per ora lo legano ai colori azzurri. Già prima dell'ultimo rinnovo l'Inter si era interessata al belga.

ACCORDO AD UN PASSO - Il quotidiano fa sapere che l'intesa tra le parti sarebbe ad un passo, per alcune fonti già raggiunto, con il belga che tra un paio di mesi potrà firmare con qualsiasi squadra che soddisfi le sue pretese. La società nerazzurra è stata la più lesta a muoversi su di lui, per questo va considerata in pole. Il belga ha detto di no alla Cina, dove l'aspettava un triennale da 17 milioni complessivi, e accetterebbe l'Inter perché gli permetterebbe di coltivare ancora il sogno scudetto e di raggiungere quota 100 gol in Serie A.

NODO RINNOVO - Il Napoli non ha chiuso per il suo rinnovo e - si legge - potrebbe pensare di venderlo già a gennaio, preferibilmente all'estero, per non perderlo a parametro zero. All'Inter, però, l'ex PSV sarebbe atteso da un contratto biennale (con opzione per il terzo) da 6 milioni a stagione, bonus compresi.