CdS - Multa Milik, il Napoli non farà ricorso: Giua resterà fermo due turni

Tiene banco, ovviamente, il caso della multa comminata ad Arek Milik dopo l'inesistente simulazione punita dall'arbitro Giua con il giallo durante Napoli-Lecce. Come mostrato da tutte le analisi del post partita, quello dell'arbitro Giua è stato un chiaro errore che avrà evidentemente degli strascichi, così come è stato per Milik ed i duemila euro che il polacco sarà costretto a pagare, nonostante la sua "innocenza" nell'episodio di domenica, conclamata a più riprese da diverse analisi e moviolisti.



Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport, per l'arbitro Giua è previsto un stop probabilmente di un paio di settimane: resterà fermo il prossimo week end e con ogni probabilità anche quello successivo, tornando poi come quarto uomo oppure al Var.



Per Milik - riporta Il Corriere dello Sport - il Napoli vorrebbe mantenere un profilo basso e proprio per questo non sembra ci sia intenzione di fare ricorso, di fatto decidendo di non alimentare le polemiche per un episodio che ha fatto discutere in maniera consistente nelle ultime ore.