Che futuro per Lucca? Questa la posizione del Napoli sull'attaccante
Che futuro per Lorenzo Lucca? L’attaccante, reduce dagli ultimi mesi trascorsi al Nottingham Forest per volontà di Antonio Conte, continua a essere uno dei giocatori al centro delle valutazioni del Napoli in questa fase di mercato. Come riferisce Il Mattino oggi in edicola, al momento Lucca è da considerarsi intoccabile, ma si tratta soprattutto di una situazione legata agli equilibri della rosa e alle strategie di mercato. Il Napoli, infatti, non vuole lasciar partire il centravanti senza aver prima individuato e bloccato un sostituto di livello.
Lucca, ancora nessuna offerta per l'attaccante
A frenare una possibile cessione c’è anche un altro elemento: finora non sono arrivate offerte economicamente rilevanti per un trasferimento a titolo definitivo. I sondaggi registrati riguarderebbero soprattutto operazioni in prestito, una soluzione che non convince la dirigenza azzurra. La posizione del Napoli appare quindi chiara: Lucca può partire soltanto davanti a una proposta per una cessione definitiva, oppure attraverso una formula in prestito che preveda concretamente la possibilità di trasformare successivamente l’operazione in un acquisto a titolo definitivo.
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