Lukaku oggi in Turchia per visite e firma: ecco quanto incassa il Napoli

Lukaku oggi in Turchia per visite e firma: ecco quanto incassa il NapoliTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini

Come racconta Il Mattino oggi in edicola, sono state ore decisive per Romelu Lukaku. Dopo un intenso scambio di documenti tra le parti, tra firme e controfirme, il Fenerbahce, ricevute le necessarie rassicurazioni sulle condizioni fisiche del giocatore, ha dato l’accelerata definitiva fino a chiudere la trattativa.

Napoli-Lukaku: è addio

Il calciatore è atteso oggi a Istanbul, dove completerà i controlli medici prima di mettere la firma sul nuovo contratto. Un’operazione che garantirà un buon incasso al club di Aurelio De Laurentiis: nelle casse del Napoli entreranno 6 milioni di euro immediati, ai quali potranno aggiungersi altri 2-3 milioni di bonus legati al rendimento in campo, tra gol, assist e presenze, oltre a un premio collegato all’eventuale vittoria del campionato, grande obiettivo del club turco.