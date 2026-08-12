Gabriel Jesus, si abbassano le richieste: le possibili cifre dell'affare

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Il Napoli guarda a Gabriel Jesus per il gran finale del mercato

Il Napoli guarda a Gabriel Jesus per il gran finale del mercato. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, dopo aver colmato le prime due lacune della rosa, il club azzurro può ora concentrarsi sull’ultimo grande obiettivo per completare il reparto offensivo. L’attaccante dell’Arsenal rappresenta il sogno e l’ambizione del Napoli.

Gabriel Jesus, le cifre dell'affare

L’obiettivo è aggiungere qualità e soprattutto gol a un Napoli che nelle ultime stagioni ha faticato a essere sufficientemente concreto in fase offensiva. Anche le condizioni economiche rendono l’operazione potenzialmente percorribile: Gabriel Jesus ha un contratto con l’Arsenal fino al 2027 e potrebbe partire per meno di 20 milioni di euro, mentre il suo ingaggio si aggira intorno ai 6 milioni a stagione. Prima di avviare una vera trattativa con il giocatore e con i Gunners, però, il Napoli deve completare almeno un’uscita, meglio ancora due.