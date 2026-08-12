Fab4, un anno dopo: ora nessuno ne parla più

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Il calcio cambia in fretta, così come è cambiato l’allenatore del Napoli: da Napoli a Conte

Un anno fa sembrava quasi un obbligo. Una tentazione troppo forte per rinunciarci, un argomento destinato ad accompagnare ogni conferenza stampa, ogni formazione e ogni dibattito sul Napoli: come si fa a tenere fuori uno dei Fab4? E soprattutto: perché non provare a farli giocare tutti insieme? Una tentazione a cui non era sfuggito neanche Antonio Conte, che più volte si era ostinato a proporli tutti assieme. Dodici mesi dopo, quella domanda sembra appartenere a un’altra epoca

De Bruyne, Anguissa, Lobotka, McTominay: c'erano una volta i Fab4

Il calcio cambia in fretta, così come è cambiato l’allenatore del Napoli: da Napoli a Conte. Quella dei Fab4 era diventata una delle definizioni più affascinanti del Napoli: quattro giocatori offensivi, quattro potenziali protagonisti, quattro centrocampisti di prima fascia da mettere contemporaneamente a disposizione della squadra: Lobotka, McTominay, Anguissa e De Bruyne. L’idea era semplice e suggestiva: aumentare il talento in campo per aumentare automaticamente la pericolosità, poi gli infortuni hanno scritto una storia differente. Di cui, ormai, nessuno parla più, nonostante siano rimasti tutti in rosa.