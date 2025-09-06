Cinque azzurri sfruttano la sosta per prendersi il Napoli

La sosta sta risultando utile ai superstiti delle nazionali per allenarsi con Conte ed in particolare a chi non vede l'ora di tornare in campo. A partire ovviamente da Miguel Gutierrez, laterale mancino prelevato dal Girona per circa venti milioni di euro e che rispetto a Spinazzola e Olivera ha anche le qualità tecniche per fornire tanti assist e giocare molto dentro al campo. Per lui il rientro si avvicina, a maggior ragione dopo aver incamerato minutaggio nel test di ieri con l'Avellino.

Chi è già rientrato è Buongiorno, servendo anche l'assist vincente per Anguissa contro il Cagliari. La partitella di ieri, ma anche questa ulteriore settimana di lavoro, serviranno all'ex Torino per aumentare ulteriormente la condizione e per Firenze si candida anche per una maglia da titolare. Giorni che serviranno anche a Neres per recuperare dall'affaticamento ed a Milinkovic-Savic per inserirsi: è rimasto a Castel Volturno per sua scelta, chiedendo al Ct della nazionale serba di saltare un giro di convocazioni. C'è anche chi ha già giocato, come Lucca, a segno con una tripletta ieri, che aveva bisogno di entrare più nelle giocate codificate di Conte.