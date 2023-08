Clamoroso Gabri Veiga! Romano annuncia: “Niente Napoli, giocatore e Celta accettano l’offerta dell’Al-Ahli”

Gabri Veiga sta per firmare per l'Al-Ahli! Offerta dei sauditi accettata dal Celta Vigo, anche il giocatore ha detto sì. L'allenatore Jaissle è stato fondamentale per far accettare Veiga. L'Al Ahli mette a segno il suo principale obiettivo segreto. La parte saudita vuole investire sui migliori talenti del mondo e ora ha anche il gioiello spagnolo che non andrà al Napoli. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

