Clamoroso! Italia per la seconda volta consecutiva non va al Mondiale: passa la Macedonia

Clamoroso a Palermo: l’Italia cade in casa contro la Macedonia del Nord e dice addio ai mondiali in Qatar.

Clamoroso a Palermo: l’Italia cade in casa contro la Macedonia del Nord e dice addio ai mondiali in Qatar. Primo tempo dominato dagli azzurri con 15 tiri a uno, ripresa in cui il canovaccio non cambia ma senza sfondare il muro macedone. Al novantaduesimo e al primo tiro in porta, la Macedonia va in vantaggio. Tiro dalla distanza di Trajkovski che Donnarumma non riesce a prendere. Controllo del Var che dà il gol alla nazionale slava. La Macedonia accede alla finale dei play off e sfiderà il Portogallo. Per la seconda volta consecutiva l'Italia non va al Mondiale.