Calciomercato Napoli, doppio colpo per Allegri: due acquisti in 20 giorni

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Ultime calciomercato Napoli, arrivano i rinforzi per Allegri. Badiashile e Favasuli entro il 22 agosto, il ds Manna è al lavoro

Il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare senza sosta per farsi trovare pronto in vista delle prossime mosse di mercato. L'obiettivo è consegnare a Massimiliano Allegri una rosa quanto più completa possibile prima dell'inizio del campionato, intervenendo soprattutto nei reparti che necessitano di rinforzi. Tra le operazioni già impostate c'è quella che porta a Benoit Badiashile, difensore centrale mancino classe 2001 in uscita dal Chelsea. Il francese rappresenta il profilo individuato per colmare il vuoto creatosi nel reparto arretrato dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno e le difficoltà fisiche che stanno limitando la preparazione estiva di Sam Beukema. La dirigenza azzurra considera il suo arrivo una priorità per garantire maggiore solidità alla difesa. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Favasuli, investimento per il presente e soprattutto per il futuro

Parallelamente, il Napoli guarda anche ai giovani di prospettiva. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c'è Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 reduce dall'esperienza con il Catanzaro e protagonista anche con la Nazionale Under 21. Il suo cartellino è valutato intorno ai 7 milioni di euro, mentre il 50% dell'eventuale futura rivendita spetterebbe alla Fiorentina. La società azzurra vede in lui uno dei talenti più interessanti nel suo ruolo, con ampi margini di crescita e la possibilità di affermarsi nel medio periodo. L'idea del club è quella di chiudere l'operazione in tempi brevi, così da mettere il giovane esterno a disposizione di Allegri già prima dell'avvio della nuova stagione.