Calciomercato Napoli, il Leverkusen vuole Gutierrez! Distanza sulle cifre ma si tratta: i dettagli
Il Bayer Leverkusen è all'assalto di Miguel Gutierrez. Il club tedesco ha individuato nel terzino spagnolo il principale candidato per raccogliere l'eredità di Alejandro Grimaldo, trasferitosi all'Atletico Madrid per circa 25 milioni di euro. Arrivato a Napoli la scorsa estate per 18 milioni di euro e fortemente voluto da Antonio Conte, l'ex Girona potrebbe lasciare il club partenopeo dopo una sola stagione.
Gutierrez-Leverkusen, 25 milioni contro i 30 richiesti dal Napoli
Il Bayer Leverkusen valuta il giocatore 25 milioni di euro, mentre il Napoli parte da una valutazione di circa 30 milioni. Al momento, dunque, resta una distanza economica tra i due club, ma i contatti proseguiranno nei prossimi giorni. La trattativa - riporta Sky - è ancora aperta e non è escluso che il club tedesco possa rilanciare per provare a trovare un'intesa con gli azzurri.
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