Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro! Inizia il ritiro in Abruzzo degli azzurri
Archiviato il ritiro di Dimaro-Folgarida e dopo tre giorni di pausa, il Napoli è arrivato a Castel di Sangro, dove resterà fino al 13 agosto per la seconda parte della preparazione estiva. La squadra di Massimiliano Allegri è giunta in Abruzzo in questi minuti, mentre il primo allenamento è in programma domani mattina allo stadio Teofilo Patini. Saranno due settimane fondamentali per affinare la condizione atletica e consolidare i principi tattici in vista dell'inizio della nuova stagione.
Il calendario del ritiro tra test internazionali e appuntamenti con i tifosi
Nel corso del ritiro gli azzurri disputeranno tre amichevoli internazionali: il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 agosto contro il Celta Vigo e il 12 agosto contro l'Aris Salonicco. Il programma prevede anche gli eventi del Centenario, con la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff il 3 agosto in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro e quella della squadra fissata per l'11 agosto. Gli allenamenti si alterneranno tra sedute aperte al pubblico e sessioni a porte chiuse, secondo il calendario che la società potrà aggiornare nel corso del ritiro.
Allenamenti, riposi, amichevoli, eventi: ritiro Castel di Sangro, il programma
Venerdì 31 luglio
Ore 10:00: allenamento
Ore 17:30: allenamento
Sabato 1 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Domenica 2 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Lunedì 3 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 19:30: presentazione del mister e dello staff tecnico (Piazza del Plebiscito)
Martedì 4 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Mercoledì 5 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 18:30: Napoli-Osasuna
Giovedì 6 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Venerdì 7 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 20:00: incontro con quattro calciatori (Piazza del Plebiscito)
Sabato 8 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 21:00: Napoli-Celta Vigo
Domenica 9 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: riposo
Lunedì 10 agosto
Ore 10:00: allenamento
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Martedì 11 agosto
Mattina: riposo
Pomeriggio: allenamento a porte chiuse
Ore 20:00: presentazione della squadra (Piazza del Plebiscito)
Mercoledì 12 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse
Ore 21:00: Napoli-Aris Salonicco
Giovedì 13 agosto
Mattina: allenamento a porte chiuse (parte della squadra)
*Il programma potrebbe subire variazioni, riferisce la SSC Napoli
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