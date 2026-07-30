Ufficiale Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro! Inizia il ritiro in Abruzzo degli azzurri

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Il Napoli è sbarcato a Castel di Sangro: al via il secondo ritiro estivo tra allenamenti, amichevoli ed eventi con i tifosi

Archiviato il ritiro di Dimaro-Folgarida e dopo tre giorni di pausa, il Napoli è arrivato a Castel di Sangro, dove resterà fino al 13 agosto per la seconda parte della preparazione estiva. La squadra di Massimiliano Allegri è giunta in Abruzzo in questi minuti, mentre il primo allenamento è in programma domani mattina allo stadio Teofilo Patini. Saranno due settimane fondamentali per affinare la condizione atletica e consolidare i principi tattici in vista dell'inizio della nuova stagione.

Il calendario del ritiro tra test internazionali e appuntamenti con i tifosi

Nel corso del ritiro gli azzurri disputeranno tre amichevoli internazionali: il 5 agosto contro l'Osasuna, l'8 agosto contro il Celta Vigo e il 12 agosto contro l'Aris Salonicco. Il programma prevede anche gli eventi del Centenario, con la presentazione di Massimiliano Allegri e del suo staff il 3 agosto in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro e quella della squadra fissata per l'11 agosto. Gli allenamenti si alterneranno tra sedute aperte al pubblico e sessioni a porte chiuse, secondo il calendario che la società potrà aggiornare nel corso del ritiro.

Allenamenti, riposi, amichevoli, eventi: ritiro Castel di Sangro, il programma

Venerdì 31 luglio

Ore 10:00: allenamento

Ore 17:30: allenamento

Sabato 1 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Domenica 2 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Lunedì 3 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 19:30: presentazione del mister e dello staff tecnico (Piazza del Plebiscito)

Martedì 4 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Mercoledì 5 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 18:30: Napoli-Osasuna

Giovedì 6 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Venerdì 7 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 20:00: incontro con quattro calciatori (Piazza del Plebiscito)

Sabato 8 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 21:00: Napoli-Celta Vigo

Domenica 9 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: riposo

Lunedì 10 agosto

Ore 10:00: allenamento

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Martedì 11 agosto

Mattina: riposo

Pomeriggio: allenamento a porte chiuse

Ore 20:00: presentazione della squadra (Piazza del Plebiscito)

Mercoledì 12 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse

Ore 21:00: Napoli-Aris Salonicco

Giovedì 13 agosto

Mattina: allenamento a porte chiuse (parte della squadra)

*Il programma potrebbe subire variazioni, riferisce la SSC Napoli