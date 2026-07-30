Ritiro Castel di Sangro, ecco i convocati: tornano i primi 3 nazionali! Out Lindstrom
Il Napoli ha dato il via al ritiro di Castel di Sangro, seconda tappa della preparazione estiva dopo le settimane di lavoro svolte a Dimaro. La squadra è arrivata in Abruzzo e da domani inizierà gli allenamenti allo stadio Teofilo Patini, dove Massimiliano Allegri proseguirà il lavoro in vista dell'inizio della nuova stagione. Intanto il club azzurro ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per questa fase del precampionato.
L'elenco completo dei convocati del Napoli per il ritiro di Castel di Sangro
Questi i giocatori a disposizione di Allegri per il ritiro di Castel di Sangro: Alisson, Anguissa, Barido, Beukema, Cheddira, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Olivera, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola e Vergara.
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