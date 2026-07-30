Ufficiale Ritiro Castel di Sangro, ecco i convocati: tornano i primi 3 nazionali! Out Lindstrom

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Comincia la seconda parte della preparazione estiva del Napoli in Abruzzo. Il club ha diramato l'elenco dei calciatori convocati da Massimiliano Allegri.

Il Napoli ha dato il via al ritiro di Castel di Sangro, seconda tappa della preparazione estiva dopo le settimane di lavoro svolte a Dimaro. La squadra è arrivata in Abruzzo e da domani inizierà gli allenamenti allo stadio Teofilo Patini, dove Massimiliano Allegri proseguirà il lavoro in vista dell'inizio della nuova stagione. Intanto il club azzurro ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per questa fase del precampionato.

L'elenco completo dei convocati del Napoli per il ritiro di Castel di Sangro

Questi i giocatori a disposizione di Allegri per il ritiro di Castel di Sangro: Alisson, Anguissa, Barido, Beukema, Cheddira, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Olivera, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola e Vergara.