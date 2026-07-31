Gutierrez verso il Bayer, ma servono altre cessioni per sbloccare il mercato

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Il Bayer Leverkusen continua a spingere con decisione per Miguel Gutierrez, ma il Napoli non sembra intenzionato a fare sconti. Il club tedesco ha presentato una prima offerta da 25 milioni di euro per il terzino sinistro spagnolo, trovando però il rifiuto della società azzurra. La posizione del presidente Aurelio De Laurentiis è chiara, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: per lasciar partire il giocatore serviranno almeno 30 milioni di euro. La distanza economica tra domanda e offerta non appare insormontabile e, proprio per questo, non è escluso che il Bayer possa tornare presto alla carica con un rilancio. La necessità dei tedeschi di individuare un sostituto di Grimaldo potrebbe infatti accelerare i tempi della trattativa, anche se il club continua a valutare più profili sul mercato.

Bayer pronto al rilancio, il Napoli valuta gli effetti sul bilancio

Tra le alternative seguite dal Bayer Leverkusen c'è anche Facundo Medina, difensore argentino dell'Olympique Marsiglia, ma Miguel Gutierrez resta uno degli obiettivi principali per rinforzare la corsia mancina. Dal punto di vista economico, un'eventuale cessione consentirebbe al Napoli di registrare un incasso superiore rispetto ai circa 20 milioni di euro investiti nell'estate del 2025, tra parte fissa e bonus versati al Girona. Tuttavia, la plusvalenza non potrebbe essere utilizzata integralmente, poiché andrebbe ripartita su tre esercizi in base ai criteri contabili legati alle normative UEFA. Di conseguenza, il club azzurro avrebbe comunque bisogno di completare ulteriori cessioni per ottenere maggiori margini di manovra e sbloccare definitivamente le prossime operazioni in entrata.