Como-Napoli, fila chilometrica sul web: un'ora di attesa per i biglietti

File chilometriche sul web come prevedibile, come per la gara contro l’Inter, per assicurarsi un posto nel settore ospiti dello stadio Sinigaglia di Como per la gara di domenica alle 12:30. Oltre un’ora di attesa prevista. Ieri l’ufficialità dell’apertura del settore anche ai residenti in Campania che tornano così a viaggiare per l’Italia dopo lo stop delle ultime sei trasferte. Appena 700 i biglietti a disposizione con la possibilità di poter ampliare lo stadio fino a 900. Sul sito Vivaticket, per quelli che sono in coda questa mattina dalle 12 per la prevendita, l’attesa è notevole.

Ecco la nota ufficiale di ieri: “La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Como – Napoli, in programma domenica 23 febbraio 2025, alle ore 12:30 allo stadio Sinigaglia di Como, saranno in vendita con le seguenti modalità: I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 18 febbraio 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, così come stabilito dalle autorità competenti. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 22 febbraio 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 35,00″.