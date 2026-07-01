Conferenza Allegri: tre scenari, ADL pensava a un colpo di scena
La presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli resta ancora avvolta nell'incertezza, ma al momento prendono quota tre possibili scenari. La prima ipotesi porta a lunedì, quando il tecnico potrebbe a sorpresa affiancare il presidente Aurelio De Laurentiis in occasione dell'evento dedicato alla presentazione delle maglie del centenario. Lo si legge su Il Mattino. Un appuntamento che rappresenterebbe la cornice ideale per inaugurare ufficialmente il nuovo corso azzurro.
Tre scenari sul tavolo per la presentazione di Allegri
La seconda opzione prevede invece una conferenza stampa organizzata sempre a bordo di una nave da crociera, ma soltanto verso la fine della prossima settimana. Resta infine una terza possibilità, che vedrebbe Allegri presentato direttamente a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli. Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva e la scelta dipenderà dall'organizzazione degli impegni del club. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale con data e modalità della conferenza. Aspettando il tweet, ovviamente.
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