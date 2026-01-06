Ultim'ora Contatto Chiesa-Napoli, Romano: “Nodo formula e blocco soft del mercato”

C’è stato un contatto esplorativo tra il Napoli e Federico Chiesa. Una semplice chiamata per capire la situazione del giocatore, favorita anche dagli ottimi rapporti tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e l’entourage dell’esterno. Un dialogo che conferma come l’interesse non sia affatto nuovo: Chiesa, infatti, era già presente nella lista del Napoli anche la scorsa estate.

Il nodo, però, è soprattutto economico, riferisce Fabrizio Romano. Nella situazione attuale, con il blocco soft del mercato, il Napoli non può permettersi un’operazione che preveda un obbligo di riscatto e quindi un investimento definitivo sul cartellino, a meno di una cessione importante strutturata con la stessa formula. Al momento, dunque, il discorso Chiesa resta limitato a un sondaggio: un’operazione complessa, che potrebbe prendere corpo solo con l’incastro di più fattori o con un cambio di posizione da parte del Liverpool.