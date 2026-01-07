Novità su Lucca: il calciatore non vuole andare all'estero
Lorenzo Lucca vuol restare in Serie A, nonostante le molte offerte arrivate dall'estero. Questo è l'aggiornamento che arriva sull'attaccante da Nicolò Schira, che su X scrive: "Nonostante alcuni importanti interessamenti dall’estero, come Benfica e due club di Premier League, l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca vorrebbe restare in Serie A qualora lasciasse Napoli nella sessione di mercato di gennaio".
Despite some important foreign interests like #Benfica and two Premier League Clubs, #Napoli’s striker Lorenzo #Lucca would like to stay in Serie A if he leaves Napoli in January’s transfer window. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 7, 2026
