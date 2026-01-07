Novità su Lucca: il calciatore non vuole andare all'estero

© foto di www.imagephotoagency.it
di Arturo Minervini

Lorenzo Lucca vuol restare in Serie A, nonostante le molte offerte arrivate dall'estero. Questo è l'aggiornamento che arriva sull'attaccante da Nicolò Schira, che su X scrive: "Nonostante alcuni importanti interessamenti dall’estero, come Benfica e due club di Premier League, l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca vorrebbe restare in Serie A qualora lasciasse Napoli nella sessione di mercato di gennaio".
 

