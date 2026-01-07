Chiesa-Napoli, Schira: "Può essere soluzione, dal Liverpool due richieste"
Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, ha parlato di Chiesa sul suo canale Youtube: "Juve, Napoli e Roma si sono informate. Il Liverpool non vuole darlo in prestito, chiede almeno 12 milioni per cederlo oppure al massimo prestito con obbligo. Il Napoli potrebbe essere una soluzione interessante ma non è semplicissimo con mercato a saldo zero. La Juve resta alla finestra.
Chiesa è un pallino di Spalletti, stravede per lui. Chiesa quando è andato via dalla Juve ha sempre pensato che la storia si fosse interrotta, ma non per sempre, non del tutto, e soprattutto non per scelta sua ma per volontà di altri, di Thiago Motta. Quindi Chiesa ha subito l'addio alla Juventus".
Calciomercato Napoli
