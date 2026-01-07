Rinnovo Rrahmani, Schira: "Rifiutate due offerte da 5mln e una da 10mln!"

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha commentato una notizia che riguarda il Napoli sul proprio canale Youtube: "Rrahmani sempre più pilastro del Napoli, un difensore di cui si parla poco che per rendimenti da anni è uno dei migliori in Serie A. Quando c'è lui il Napoli ha sempre preso pochi gol e ha vinto due scudetti da titolare. Rrahmani guadagnerà 3,8 milioni a stagione ma avrebbe potuto guadagnare di più altrove. Il Galatasaray aveva offerto un triennale da 5 milioni a stagione.

Ma avrebbe potuto guadagnare anche stipendio in doppia cifra in Arabia: 10 milioni per due anni più opzione per il terzo. Anche un club inglese aveva offerto 5 milioni a stagione. Tutte proposte che Rrahmani non ha mai preso in considerazione. Il progetto Napoli, vincente, continua e va avanti. Prima Napoli era trampolino, ora vincono a Napoli e mettono radici e restano. Nelle prossime settimane si arriverà all'annuncio da qui alla primavera. Ma la bozza d'intesa è stata raggiunta".