Ultim'ora Ambrosino in uscita, Sky: "Il Venezia ha chiuso per il prestito!"

Giuseppe Ambrosino non è stato convocato per Napoli-Verona per un affaticamento muscolare, ma l'attaccante azzurro è vicinissimo alla partenza in prestito. Il Venezia ha chiuso per Ambrosino con un prestito che si rinnova obbligatoriamente in caso di Serie A. Riferisce sul proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. "Tutto confermato come anticipato nelle scorse ore".