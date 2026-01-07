Ultim'ora
Ambrosino in uscita, Sky: "Il Venezia ha chiuso per il prestito!"
Giuseppe Ambrosino non è stato convocato per Napoli-Verona per un affaticamento muscolare, ma l'attaccante azzurro è vicinissimo alla partenza in prestito. Il Venezia ha chiuso per Ambrosino con un prestito che si rinnova obbligatoriamente in caso di Serie A. Riferisce sul proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. "Tutto confermato come anticipato nelle scorse ore".
Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
