Conte a Dazn: "L'Inter ha meritato lo Scudetto, ma non significa che noi abbiamo perso. Su De Bruyne e Di Lorenzo..."

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Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Bologna.

Come mai non c'è De Bruyne?

"In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca".

Quanto conta il ritorno di Di Lorenzo?

"Giovanni rappresenta un po' il Napoli dell'ultimo ciclo che è iniziato da tantissimo tempo. E' l'unico ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell'ultimo periodo. Giocatore carismatico e, dopo 15 giorni che è tornato ad allenarsi con noi, era giusto che tornasse titolare".

Il secondo posto avrebbe un valore importante?

"Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest'anno è stata un'annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L'Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso".