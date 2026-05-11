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De Bruyne salta il Bologna! Ha riportato una ferita in rifinitura: la nota del club

De Bruyne salta il Bologna! Ha riportato una ferita in rifinitura: la nota del clubTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:51In primo piano
di Antonio Noto
A comunicarlo è la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale.

Kevin De Bruyne salta il match col Bologna, Monday Night della 36ª giornata di Serie A, per un infortunio dell'ultim'ora. A comunicarlo è la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale: "Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura".

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