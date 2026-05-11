Ufficiale
De Bruyne salta il Bologna! Ha riportato una ferita in rifinitura: la nota del club
TuttoNapoli.net
A comunicarlo è la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale.
Kevin De Bruyne salta il match col Bologna, Monday Night della 36ª giornata di Serie A, per un infortunio dell'ultim'ora. A comunicarlo è la SSC Napoli attraverso una nota ufficiale: "Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura".
Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Beukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Conte a Dazn: "L'Inter ha meritato lo Scudetto, ma non significa che noi abbiamo perso. Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com