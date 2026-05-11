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Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Italiano

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e ItalianoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:55In primo piano
di Antonio Noto
In attacco chance dal primo minuto a Giovane, dopo il forfait di De Bruyne, che insieme all'altro brasiliano Alisson Santos agirà sulle trequarti alle spalle di Hojlund.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, Monday Night della 36ª giornata di Serie A. Antonio Conte ritrova dopo il lungo infortunio capitan di Di Lorenzo, che torna titolare nella difesa a tre dopo quasi 3 mesi e mezzo. Con lui completano il pacchetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic, Rrahmani e Buongiorno. Nessuna novità a centrocampo: in mediana la coppia Lobotka-McTominay, sulle fasce Politano e Gutierrez. In attacco chance dal primo minuto a Giovane, dopo il forfait di De Bruyne, che insieme all'altro brasiliano Alisson Santos agirà sulle trequarti alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Alisson; Hojlund. All. Antonio Conte. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Olivera, Elams, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguisssa. 

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. All. Vincenzo Italiano.