De Rossi-Napoli? Trevisani: "Ha avuto chiamate da zone alte, vi spiego..."

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Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, tra i vari temi ha parlato anche del futuro di Daniele De Rossi, che è stato accostato al Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo nel paese che ogni settimana deve dire una cosa definitiva, ma non c'è una cosa definitiva su un allenatore che allena da uno o due anni, da pochissimo. Sono allenatori che vanno formati, vanno costruiti.

Quante volte ha bucato Grosso prima di fare questa annata qua? Tantissime. E De Rossi alla Spal non è certamente il De Rossi della Roma e il De Rossi del Genoa. Cioè, gli allenatori hanno bisogno di formarsi. Bisognerebbe riuscire a creare un calcio sostenibile nel quale non è che se ogni sei mesi non ottieni un obiettivo è tutto un fallimento. Poi mi chiedevano: 'De Rossi rimane?'. Secondo me De Rossi rimane, non vedo grandi dubbi nonostante qualche bussatina alla porta sia arrivata, da zone alte".