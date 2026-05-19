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Futuro Napoli, Il Mattino non lascia spazio a dubbi: "Conte se ne va"

Futuro Napoli, Il Mattino non lascia spazio a dubbi: "Conte se ne va"
Oggi alle 00:15Brevi
di Davide Baratto

"Conte se ne va", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, senza lasciare spazio a dubbi per quanto riguarda il futuro della panchina del Napoli. Il sommario: "L'allenatore ha deciso: lascia dopo due anni di successi e rinuncia agli 8 milioni del contratto". In spalla, spazio al possibile sostituto: "In pole c'è Sarri, il tecnico della grande bellezza". Di seguito la prima pagina integrale.