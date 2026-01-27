Live

Conte presenta la sfida al Chelsea: dalle 12.30 su TN ed in video su Radio Tutto Napoli

Oggi alle 11:17In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net
fonte dal Maradona, Christian Marangio

Alla vigilia della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà dalle 12.30 nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. E su Radio TuttoNapoli puoi ascoltara o vederla