Conte pronto ad un nuovo cambio tattico? Cds: "Tutto dipende dal rientro di Anguissa"

Il Napoli potrebbe presto cambiare ancora pelle. È quanto emerge dalle pagine odierne del Corriere dello Sport, che apre alla possibilità di un nuovo assetto tattico per la squadra di Antonio Conte, soprattutto in vista del rientro di Frank Anguissa a centrocampo.Ultima settimana di mercato e giorni di riflessione profonda per l’allenatore azzurro, chiamato a gestire una stagione segnata da continui aggiustamenti.

Il Napoli, infatti, ha già modificato più volte il proprio sistema di gioco: dall’idea iniziale del 4-3-3, adattata successivamente all’arrivo di De Bruyne, fino alle ulteriori correzioni imposte dagli infortuni e dalle numerose emergenze.

Una situazione che ha costretto Conte a intervenire ripetutamente sull’assetto della squadra. Con il ritorno di Anguissa, non è escluso un nuovo cambio di modulo e il possibile passaggio al 3-5-2, soluzione che lo staff tecnico sta valutando attentamente anche in base agli uomini attualmente a disposizione.