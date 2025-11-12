Ct Olanda su Lang: “Mi ha raccontato dei 28 giorni di ritiro senza toccare un pallone”

Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha parlato ieri di Noa Lang, convocato per le prossime sfide della sua nazionale, in conferenza stampa: "A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come vanno le cose in Italia. Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone. È un vero cambiamento per un giocatore e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se lo vedono e devono farlo", ha aggiunto il ct dell'Olanda spiegando che ogni allenatore ha il proprio metodo. L'Olanda intanto sarà impegnata nelle sfide contro Polonia e Lituania per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Lang spera di avere spazio.

Undici i giocatori del Napoli in Nazionale. Ecco i loro impegni:

Giovedì

Elmas: ore 18 Macedonia-Lettonia (amichevole)

Anguissa: ore 20 Camerun-Congo (qualificazioni Coppa d'Africa)

Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: ore 20.45 Moldova-Italia

Venerdì

Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord

Lang: 20.45 Polonia-Olanda

Sabato

Hojlund: 20.45 Danimarca-Bielorussia

Rrahmani: 20.45 Slovenia-Kosovo

McTominay: 20.45 Grecia-Scozia

Domenica

Olivera: ore 2Messico-Uruguay

Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: 20.45 Italia-Norvegia

Lunedì

Lobotka: 20.45 Germania-Slovacchia

Lang: 20.45 Olanda-Lituania

Martedì

Elmas: 20.45 Galles-Macedonia

McTominay e Hojlund: 20.45 Scozia-Danimarca

Rrahmani: 20.45 Kosovo-Svizzera

Mercoledì

Olivera: ore 1 Usa-Uruguay (amichevole)