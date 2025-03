Da Milano - Rinnovo Meret, c'è distanza: svelato il motivo per cui non firma ancora

vedi letture

Offerta di rinnovo dal Napoli per Alex Meret il cui contratto è in scadenza a giugno. Secondo il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, il nuovo accordo sarebbe fino al 2026 con ingaggio da 2,5 milioni a stagione e con opzione unilaterale fino al 2027 per il Napoli. Lo scrive sui social. Il portiere, invece, vuole un rinnovo di due o più anni per estendere. Per questo al momento c'è ancora distanza e la fumata non è ancora bianca. Non solo: alcuni club stranieri sono alla finestra, intanto. Pronti ad approfittarne a zero. Ma le trattative vanno avanti. Secondo La Gazzetta dello Sport previsto un incontro con l'entourage del portiere nelle prossime settimane.

Il ds del Napoli Giovanni Manna a inizio febbraio in conferenza si espresse così sul tema rinnovo del portiere azzurro: "Vuole fortemente rinnovare Alex, non siamo lontani, a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c'era la necessità di tempi immediati, siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).