Dalla Francia - Niente Napoli, Danso a un passo dal rinnovo col Lens: triplicato l’ingaggio

Schiarita in vista circa il futuro del difensore centrale austriaco del Lens Kevin Danso. Come già chiarito nelle scorse settimane, il centrale è un obiettivo molto importante per il Napoli di Rudi Garcia, che cerca un sostituto per Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, ma in questo momento Danso e il club azzurro non potrebbero essere più lontani. Secondo le informazioni di Footmercato.net, la dirigenza del Lens è fiduciosa dell'idea di chiudere la porta al Napoli e prolungare l'avventura del centrale in Francia grazie al rinnovo di contratto.

Ingaggio triplicato: così il Lens sta convincendo Danso a rimanere

Il Lens, si legge, propone un nuovo contratto per altre due stagioni a cifre triplicate rispetto al precedente accordo: si parla di circa 1 milione e mezzo all'anno, oltre alla possibilità di vivere la Champions League con la squadra con cui l'ha conquistata. Sempre stando al sito francese, De Laurentiis e Meluso hanno tre anni di contratto al 24enne austriaco, ma tutti i segnali vanno verso un prolungamento con il Lens.