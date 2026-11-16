Podcast Flop Lucca, Schwoch consiglia: "Problema psicologico! Deve cambiare aria..."

Stefan Schwoch consiglia a Lorenzo Lucca di cambiare squadra e analizza il possibile arrivo di Gustavo Varela al Napoli già a gennaio

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica azzurra in onda dalle 7 sul sito, sull'app per smartphone e smart TV e sul DAB in Campania. Nel corso dell'intervista, Schwoch si è soffermato sulle difficoltà di Lorenzo Lucca, consigliandogli di cambiare squadra per ritrovare serenità, e sull'interesse del Napoli per Gustavo Varela, attaccante del Monza che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione.

Lorenzo Lucca non è mai riuscito a ritrovare il rendimento mostrato a Udine

"Lucca sta attraversando un momento di grandissima difficoltà. Credo che ormai il problema sia diventato soprattutto psicologico, perché non riesce più a esprimersi ai livelli che aveva raggiunto con l'Udinese. Le opportunità le ha avute, ma bisogna anche capire che non tutte le piazze sono uguali. Giocare nel Napoli, senza nulla togliere all'Udinese, significa affrontare pressioni completamente diverse, avere altri obiettivi e confrontarsi con aspettative molto più elevate. Quando inizi male in una piazza del genere e non riesci a invertire la situazione, diventa sempre più complicato uscirne.

Secondo me Lucca dovrebbe cambiare aria. Naturalmente gli auguro ancora di riuscire ad affermarsi a Napoli, perché mi farebbe piacere vederlo protagonista in una piazza così importante. Però penso che ormai sia entrato in un circolo vizioso: ha paura di sbagliare qualsiasi cosa perché sa che, se una giocata non gli riesce, arriveranno immediatamente le critiche. Deve ritrovare motivazioni e soprattutto un ambiente nel quale possa esprimersi con serenità. Quando un calciatore non è sereno, difficilmente riesce a rendere al meglio".

Gustavo Varela sta facendo molto bene al Monza.

"Per quello che ha dimostrato fino a questo momento, sarebbe sbagliato definirlo un azzardo. Varela sta facendo molto bene, è un attaccante che si muove tanto e che, per caratteristiche, potrebbe essere utile anche giocando insieme a un altro centravanti. Naturalmente rimane sempre il dubbio legato al salto di qualità: giocare a Monza è una cosa, farlo a Napoli è completamente diverso. Cambiano le pressioni, le aspettative e gli obiettivi.

Però, se sei un calciatore di valore e possiedi qualità importanti, il Napoli può rappresentare un trampolino straordinario. Io ho sempre vissuto questa piazza come un privilegio. Giocare in uno stadio pieno, sentire l'affetto della gente durante tutta la settimana e rappresentare una città così importante sono esperienze bellissime. Bisogna però essere capaci di gestire questa pressione, perché a Napoli non giochi soltanto la domenica, ma dal lunedì alla domenica. Devi imparare a viverla in maniera positiva e non lasciarti condizionare negativamente. Se Varela riuscisse a farlo, avrebbe sicuramente le possibilità di affermarsi anche in una piazza come Napoli".