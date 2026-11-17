De Bruyne va al PSV? Ieri è stato avvistato in Olanda: il retroscena

Kevin De Bruyne sarebbe stato avvistato in Olanda. Resta vivo l'interesse del PSV Eindhoven, ma non ci sono stati incontri con la dirigenza

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a far discutere, mentre resta viva l'ipotesi di un addio al Napoli già nel mercato di gennaio. Il centrocampista belga sarebbe stato avvistato ieri a Oisterwijk, nei Paesi Bassi, alimentando ulteriormente le indiscrezioni su un possibile trasferimento al PSV Eindhoven. A riportarlo è Rik Elfrink, giornalista di Eindhovens Dagblad, particolarmente vicino alle vicende del club olandese, attraverso un tweet pubblicato su X.

De Bruyne avvistato in Olanda: nessun incontro con il PSV, ma la pista resta viva

Elfrink ha precisato che non si è svolto alcun incontro tra De Bruyne e la dirigenza del PSV. I vertici del club di Eindhoven, infatti, sono stati impegnati fino alla serata in un evento organizzato dalla Federcalcio olandese, in un'altra zona del Paese. Il giornalista ha però ribadito che sia De Bruyne sia il PSV sono aperti alla possibilità del trasferimento. Nelle prossime settimane si valuterà se ci sono le condizioni necessarie per concretizzare l'operazione e, soprattutto, se sarà possibile raggiungere un accordo con il Napoli. Ci sarebbero margini per una buona riuscita della trattativa, a patto che tutte le parti trovino un'intesa.