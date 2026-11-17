Rao di nuovo protagonista con l'Italia U20: assist decisivo per la vittoria sulla Svizzera
Emanuele Rao ancora protagonista con la maglia dell'Italia giovanile. L'esterno offensivo del Pisa, in prestito dal Napoli, è stato decisivo nel successo per 1-0 contro la Svizzera, nella sfida di Elite League Under 20. Entrato in campo al 57', Rao ha confezionato l'assist per la rete della vittoria, realizzata da Federico Coletta all'82'.
Rao decisivo con l'Italia: dribbling e assist per il gol di Coletta
L'azione decisiva nasce sulla corsia sinistra, dove Rao punta il diretto avversario, lo supera in dribbling e penetra nell'area di rigore. Una volta raggiunto il fondo, l'esterno azzurro serve un preciso passaggio all'indietro con l'esterno del piede, trovando Coletta, che conclude in rete e regala il successo all'Italia. Un'altra giocata di qualità per il talento classe 2006 di proprietà del Napoli, dopo il gol stupendo nella scorsa partita.
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