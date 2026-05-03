Ufficiale Como-Napoli, MVP a sorpresa: la Lega premia Smolcic come migliore in campo

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È un nome a sorpresa l'MVP di Como-Napoli 0-0. Tra i tanti campioni presenti in gara, non era di certo scontato che ad aggiudicarsi il premio di Panini Player of the Match fosse Ivan Smolcic, terzino dei lariani che la Lega Serie A ha premiato come migliore in campo della sfida del Sinigaglia.

Di seguito la foto.