Di Lorenzo a Mediaset: "Dobbiamo partire forte e dare un segnale a noi stessi. Felicissimo di giocare qui"

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 20:55 In primo piano

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia con il Modena.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia con il Modena.

La Coppa Italia è primaria per voi?

"A noi non interessa se è Coppa Italia e se affrontiamo una squadra di categoria inferiore. Dobbiamo partire forte e dare un segnale a noi stessi. Siamo pronti per fare una bella stagione".

Com'è entrare qui con la fascia di capitano?

"Entrare in questo stadio è sempre un'emozione unica. Ho già spiegato la mia situazione, sono contentissimo di giocare qui e spero che non ci sia più bisogno di parlarne. Speriamo che la stagione sia di riscatto per tutti".

L'impatto con Conte?

"Il mister è un grandissimo, abbiamo lavorato tanto e questo servirà per affrontare la stagione nel miglior modo possibile".