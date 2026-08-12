Badiashile-Napoli, non c'è ancora l'intesa col Chelsea: le ultime

Badiashile-Napoli, non c'è ancora l'intesa col Chelsea: le ultimeTuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini

Il Napoli continua a lavorare con il Chelsea per Benoît Badiashile. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra i due club prosegue alla ricerca dell’intesa definitiva per portare il difensore francese in azzurro. Nei giorni scorsi il Napoli è arrivato a mettere sul tavolo una proposta da 3 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Una base sulla quale, però, non è stata ancora raggiunta la fumata bianca.

Biadashile-Napoli, ecco cosa manca

Il Chelsea chiede infatti una cifra più elevata attraverso l’inserimento di alcuni bonus. Le parti stanno quindi continuando a discutere non soltanto dell’ammontare complessivo dell’operazione, ma anche dei termini di pagamento. Resta da capire se queste distanze potranno essere colmate già nella giornata di oggi, 12 agosto, consentendo al Napoli di sbloccare definitivamente l’operazione Badiashile.