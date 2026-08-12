Olivera: "Due scudetti a Napoli, che sogno! Posso fare il difensore centrale. Il mio idolo..."

vedi letture

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro: "Allegri è un grande allenatore, ha grande esperienza, sto imparando tanto. Io sono arrivato solo nel secondo ritiro e sto capendo cosa vuole da me.

Ruolo? Se serve posso fare anche il difensore centrale. Non è la mia prima posizione ma dipende sempre da cosa serve. Io sono pronto anche a giocare al centro per aiutare i miei compagni.

Garra? Certo, ce l'ho, ho nel sangue quel tipo di carattere ma dipende sempre dalle partite. Non si vive di sola Garra, conta comunque sempre sudare la maglia. E io lo sto facendo ormai da cinque anni, il tempo vola. Voglio dare sempre tutto per il Napoli. Mai avrei potuto immaginare di vincere tutto quello che ho vinto al mio arrivo nel 2022. Ho fatto grandi cose e vogliamo continuare così. E Napoli è un mondo a parte per come vive il calcio, sono molto felice di essere qui e anche la mia famiglia si trova bene. Sono felice di stare qui. E per l'anno prossimo non ci poniamo limiti.

Idolo da piccolo? Caceres l'ho sempre ammirato. Lavoro, umiltà, sacrificio: questo per me ha fatto la differenza e mi ha permesso di vincere due scudetti e la Supercoppa. Traguardi che sognavo da quand'ero piccolo.

Cosa serve oggi? Il livello è alto, serve tutto, bisogna sempre crescere e migliorarsi. In Serie A ad esempio ci sono tanti campioni e tante squadre lottano per lo scudetto. E l'Inter resta la squadra da battere, la squadra più forte".