Badiashile alleato del Napoli, respinta anche la Juve: “Voglio solo il Napoli”

vedi letture

Il Napoli accelera sul mercato e prepara un altro colpo per completare la rosa. Dopo l’addio a Lukaku e l’arrivo dell’ottimo Favasuli, profilo molto apprezzato anche dal ct Mancini, ora tutte le attenzioni sono rivolte alla difesa. Ciro Venerato, nel corso del TG Sport Mattina, ha fatto il punto sulla trattativa per Benoît Badiashile, ormai entrata nella fase decisiva.

Ieri l’addio a Lukaku e il benvenuto all’ottimo Favasuli (piace molto al ct Mancini). Oggi il ds Manna conta di chiudere il cerchio con il Chelsea per l’arrivo del francese Badiashile. Ultima call in giornata prima della gara con l’Aris Salonicco.

Il Napoli vuole subito il difensore per la ripresa degli allenamenti dopo la fine del ritiro abruzzese. L’entourage del giocatore si è espresso chiaramente con i Blues: “Vogliamo solo il Napoli. È un grande club e disputa la Champions League”.

Frasi forti che in questi giorni hanno dato ancora più forza a una trattativa mai realmente messa in discussione da almeno sette giorni. Il Chelsea vorrebbe qualche garanzia in più sul possibile riscatto — qualificazione in Champions League e, al limite, numero di presenze — che resta comunque legato a un semplice diritto.

Manna forte su Biadashile

Manna, inoltre, ha un rapporto personale di vecchia data con la dirigenza britannica. Risale ai tempi della Juventus, quando trattò Lukaku per la Vecchia Signora. Un legame di reciproca stima che ha favorito una trattativa ormai vicina alla sua naturale conclusione.

Nota a margine: pochi giorni fa anche la Juventus ha chiesto informazioni, non riuscendo ancora a chiudere per Lucumí, ma ha trovato la porta chiusa. “Badiashile andrà a Napoli”, è stato detto al ds Massara. Molto più di un indizio.

Il countdown è scattato. Napoli saluterà presto Badiashile, nuovo gigante partenopeo.