Doppio colpo con sprint, muscoli e fisicità: come cambierà la corsia mancina dopo cinque anni

Non è ancora fatta, mancano i dettagli, gli accordi definitivi, le firme, ma il doppio colpo per il Napoli è già pronto

TuttoNapoli.net

Non è ancora fatta, mancano i dettagli, gli accordi definitivi, le firme, ma il doppio colpo per il Napoli è già pronto: Mathias Olivera del Getafe e Khvicha Kvaratskhelia della Dinamo Batumi saranno due volti nuovi della prossima stagione. Doppia operazione ad un passo dalla conclusione. Entrambi giocano a sinistra, un terzino e un esterno, per una fascia da rinnovare dopo anni di certezze e solidità tattiche.

Il Napoli ha immaginato la fascia sinistra come una corsia di rapidità, sprint e fisicità. Dai 168 centimetri di altezza di Mario Rui si passerà ai 184 di Olivera e dai 163 di Insigne ai 183 di Kvaratskhelia. Cambiano anche le caratteristiche, entrambi sono abili a portare palla, a differenza degli attuali esterni che sono bravissimi palleggiatori. Cambierà, dunque, anche il modo di giocare, di intendere la manovra. Olivera per qualità ricorda Ghoulam (quello fino al 2017, anno del fatale infortunio), ha una bella falcata (avrà minor qualità tecnica) ed è molto veloce. Kvaratskhelia è un dribblatore che quando parte è difficile da fermare. Non ha la regia di Insigne. Un doppio colpo per rinnovare il Napoli.