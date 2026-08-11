Paradosso difensore: a giugno il Napoli aveva in pugno il nuovo centrale

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La cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen complica ulteriormente il quadro e rende difficile anche pensare a un adattamento di Olivera al centro della difesa: in quel caso, infatti, resterebbe soltanto Spinazzola come terzino. La coperta, dunque, è cortissima e il Napoli si trova costretto a valutare con grande attenzione ogni soluzione possibile. Eppure, solo a giugno, il club azzurro sembrava avere Gila in pugno, prima che il difensore finisse al Milan al termine di un’operazione molto importante. In quelle stesse settimane, inoltre, Massimiliano Allegri aveva indicato anche Federico Gatti come possibile rinforzo, considerando la sua situazione in uscita dalla Juventus.

Badiashile è il prescelto

Trattare oggi con un club concorrente come la Juventus, però, renderebbe l’operazione ancora più complicata. E soprattutto il Napoli ha bisogno di un difensore mancino puro, un giocatore capace di garantire qualità anche nella costruzione dal basso e di aiutare la squadra nel palleggio. È proprio per queste caratteristiche che Benoit Badiashile rappresenta la soluzione ideale per Allegri.