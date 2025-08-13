Elmas e quella tentazione di gennaio sfumata per una questione burocratica
Già mesi fa il Napoli aveva messo nel mirino il ritorno di Elif Elmas, allora in uscita dal Lipsia e poi finito in prestito al Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro aveva valutato seriamente l’operazione, ma l’ostacolo insormontabile era stata la mancanza di slot per giocatori extracomunitari per inserire il macedone.
Ecco quanto si legge sul quotidiano oggi in edicola: "In realtà, Elmas è stata la tentazione di sei mesi fa, quando però non fu possibile provarci per mancanza di posti nella lista degli extracomunitari: gli scenari a volte cambiano, le riflessioni hanno ricondotto a lui ma l'ostacolo, è umano che sia così, è rappresentato dal Lipsia."
