Elmas entusiasta del Napoli, Romano: "È la sua priorità! E Lipsia ha aperto alla trattativa"
Il Napoli continua a muoversi su più fronti di mercato, ma sul nome di Elif Elmas arrivano segnali chiari. Questo è quanto dice Fabrizio Romano, esperto di mercato, che sul suo canale Youtube fornisce gli aggiornamenti sulla trattativa: "Il centrocampista macedone non si è limitato a esprimere gradimento: ha dato piena disponibilità al ritorno e si è detto prontissimo a vestire di nuovo la maglia azzurra, con cui ha mantenuto un forte legame con città e tifosi.
La palla ora passa al club, chiamato a decidere quale profilo inserire dopo l’addio di Raspadori. Il Lipsia ha già aperto alla trattativa, in attesa della decisione finale. Elmas ha dato priorità al Napoli, sottolineano dal suo entourage, ora sarà la società a stabilire se affondare il colpo” ha spiegato Romano.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
