Ultim'ora Elmas-Napoli, Sky conferma: gli azzurri pensano al possibile ritorno

Il Napoli non ha ancora sbloccato la situazione per l'esterno offensivo a sinistra: Ndoye è andato al Nottingham Forest, Grealish all'Everton, e altri profili come Chiesa ad oggi danno poche sicurezze. Per questo motivo gli azzurri starebbero valutando il ritorno di un giocatore che ha già vestito la maglia: come riportato da Sky Sport, il Napoli sta riflettendo su Eljif Elmas.

Non si può parlare ancora di una trattativa vera e propria, non c'è stata alcuna offerta al Lipsia e le possibili cifre non sono ancora trapelate. Ciò che risulta è che il Napoli stia iniziando a vagliare nuovi nomi per coprire la posizione di esterno sinistro ed Elmas potrebbe fare al caso giusto: il macedone già in azzurro ha giocato in questo ruolo, ad esempio sostituendo Kvaratskhelia in alcune partite nell'anno dello scudetto. Non va poi dimenticata la duttilità di Elmas, capace di spostarsi anche più internamente al campo come mezz'ala o di calpestare l'altra fascia, quella destra. Le caratteristiche potrebbero combaciare con quelle cercate dal Napoli, ma bisognerà capire le condizioni della possibile operazione.