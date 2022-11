Empoli bestia nera: scorso anno 0 punti e caos ritiro dopo il 3-2 in trasferta

Quella di oggi contro l'Empoli sarà solo sulla carta una partita agevole, in realtà nasconde molte insidie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di oggi contro l'Empoli sarà solo sulla carta una partita agevole, in realtà nasconde molte insidie come scrive il Corriere del Mezzogiorno ricordando gli ultimi precedenti: "L’avversario al Maradona è l’Empoli, la bestia nera della scorsa stagione. Soltanto i toscani, infatti, riuscirono addirittura a portar via sei punti al Napoli. All’andata fu decisivo un colpo di nuca di Cutrone, al ritorno al Castellani gli azzurri furono rimontati dallo 0-2 al 3-2 con lo psicodramma del ritiro prima convocato e poi revocato.

Era il 24 aprile scorso, il giorno dell’ultima sconfitta del Napoli in serie A. Oggi è tutta un’altra storia, gli azzurri sono primi con sei punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, reduci da un’altra vittoria di grande consapevolezza sul campo dell’Atalanta".