Ruolo, caratteristiche e (poca) esperienza: chi è Sow, nuovo talento nel mirino del Napoli

Il Napoli segue Asane Sow, giovane esterno offensivo del Basilea cresciuto in Italia. A 20 anni è uno dei profili emergenti del club svizzero.

Un talento cresciuto nel calcio italiano e volato in Svizzera soltanto pochi mesi fa è finito nel mirino del Napoli. Si tratta di Asane Sow, classe 2006 oggi al Basilea, profilo giovane e interessante accostato al club azzurro in vista delle prossime sessioni di mercato. Nato il 2 maggio 2006 a Seriate, in provincia di Bergamo, da una famiglia di origini senegalesi, Sow è un'ala destra di piede destro alta 1,70 metri, capace però di partire anche dalla fascia opposta oppure di muoversi alle spalle dell'attaccante.

Chi è Asane Sow: dalla Pro Vercelli al Basilea

Il percorso di Sow si è sviluppato quasi interamente in Italia. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Salus, Lucento e Virtus Mercadante, è approdato alla Pro Vercelli, dove la sua crescita ha subito una forte accelerazione. Il giovane esterno è riuscito progressivamente a ritagliarsi spazio con la prima squadra e le sue prestazioni hanno attirato anche interessamenti dall'estero. Già nel mercato invernale del 2026 erano arrivate offerte dalla Svizzera, ma la Pro Vercelli aveva deciso di trattenerlo fino alla conclusione della stagione. In estate è arrivato poi il trasferimento definitivo al Basilea, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030.

Sow nel mirino del Napoli: caratteristiche e ruolo

Rapidità e capacità di saltare l'uomo sono tra le caratteristiche principali del ventenne, che può garantire imprevedibilità negli ultimi metri e una discreta duttilità sul fronte offensivo. Sow nasce principalmente come esterno destro, ma la possibilità di essere utilizzato su entrambe le corsie e anche da trequartista amplia le soluzioni a disposizione dell'allenatore. Il trasferimento al Basilea rappresenta il primo vero salto di livello dopo la crescita alla Pro Vercelli e una tappa importante nel suo processo di maturazione. Adesso anche il Napoli avrebbe messo gli occhi sul classe 2006, seguendone l'evoluzione in Svizzera in vista del futuro.